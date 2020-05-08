telegr wh call

Новости

Несколько домов во Владивостоке останутся без горячей воды

8 Май 2020, 08:15

Синоптики рассказали о резком ухудшении погоды

8 Май 2020, 07:15

Стало известно, сколько получит семья погибшего от коронавируса медика

8 Май 2020, 06:15

Сенатор Круглый: «Маски следовало бы раздавать бесплатно»

8 Май 2020, 05:15

Почему в некоторых странах невозможно будет жить к 2050 году

8 Май 2020, 04:15

Стивен Кинг объяснил возросшую популярность книг ужасов

8 Май 2020, 03:15

Как не навредить себе антисептиками, рассказала эксперт

8 Май 2020, 02:15

Эксперт рассказал, кто не боится коронавируса и кризиса

8 Май 2020, 01:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Несколько домов во Владивостоке останутся без горячей воды

вода

Отключения горячей воды пройдут во Владивостоке – без коммунальной услуги временно останутся жители нескольких домов в городе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Приморскую генерацию» АО «ДГК».

Это связано с проведением неотложных работ на оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям.

Так, 8 и 9 мая без горячей воды останутся жители домов: Брестский, 1б; Нейбута, 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141; Фадеева, 67, 68.

Коммунальные службы приносят свои извинения и напоминают, что это необходимый процесс для дальнейшего бесперебойного предоставления коммунальной услуги. 

Александра Маслова

Популярное

Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений

Дачный поселок в Приморье охвачен пламенем

В правительстве разъяснили, кому можно приехать в Находку

Озвучены последние данные по коронавирусу в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...