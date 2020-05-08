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Несколько домов во Владивостоке останутся без горячей воды
Отключения горячей воды пройдут во Владивостоке – без коммунальной услуги временно останутся жители нескольких домов в городе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Приморскую генерацию» АО «ДГК».
Это связано с проведением неотложных работ на оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям.
Так, 8 и 9 мая без горячей воды останутся жители домов: Брестский, 1б; Нейбута, 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141; Фадеева, 67, 68.
Коммунальные службы приносят свои извинения и напоминают, что это необходимый процесс для дальнейшего бесперебойного предоставления коммунальной услуги.
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