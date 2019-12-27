telegr wh call

Новости

«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять

28 Декабрь 2019, 01:15

«Это справедливо»: Пенсии хотят увеличить таким семьям

28 Декабрь 2019, 00:30

Вот что на самом деле волнует россиян

27 Декабрь 2019, 23:45

В ряде вузов страны повысили проходной балл ЕГЭ

27 Декабрь 2019, 23:15

Высокую награду получил коллектив УВО Минтранса

27 Декабрь 2019, 22:54

Танец Марии Захаровой на корпоративе в МИДе возбудил соцсети

27 Декабрь 2019, 22:45

Власти оставили без пенсий тысячи россиян

27 Декабрь 2019, 22:15

Космический год России: первые удачи за 16 лет

27 Декабрь 2019, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Несколько элитных шубок арестовали на рынке Владивостока

Шуба

Натуральные шубы и дубленки на сумму более 1,5 млн рублей изъяли таможенники на одном из рынков Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщила таможня города, дорогая верхняя одежда продавалась без маркировки и специальных знаков. Такие знаки призваны подтверждать качество и законность производства меховых и кожаных изделий. Их отсутствие ставит эти качества под сомнение. Всего 25 моделей элитной одежды из натуральной норки, лисицы, кролика и овечьей шкуры нашли на рыночных прилавках.

Сейчас одежда арестована, решается вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности.

В таможне напомнили, что маркировка такого рода является обязательной на территориях ЕЭС. Ответственны за маркировку все участники оборота – от производителя до конечного продавца розницы.

Александра Маслова

Читайте также:

Disney не доедет до детей: таможня задержала тонны популярных товаров

Массовая скупка: ГЛОНАСС перепугал приморцев

Таможня требует новых прав: автомобилистам не понравится

Популярное

Дочери Путина и Шойгу составят компанию Кожемяко

Сколько осталось жить россиянам

Задолжал – не плати: новый закон защитит должников по ЖКХ

Синоптики сказали, какой будет погода на новогодние каникулы
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...