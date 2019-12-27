Несколько элитных шубок арестовали на рынке Владивостока

Натуральные шубы и дубленки на сумму более 1,5 млн рублей изъяли таможенники на одном из рынков Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщила таможня города, дорогая верхняя одежда продавалась без маркировки и специальных знаков. Такие знаки призваны подтверждать качество и законность производства меховых и кожаных изделий. Их отсутствие ставит эти качества под сомнение. Всего 25 моделей элитной одежды из натуральной норки, лисицы, кролика и овечьей шкуры нашли на рыночных прилавках.

Сейчас одежда арестована, решается вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности.

В таможне напомнили, что маркировка такого рода является обязательной на территориях ЕЭС. Ответственны за маркировку все участники оборота – от производителя до конечного продавца розницы.

Александра Маслова