Несколько сотен студентов-иностранцев получат паспорт РФ в Приморье

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Более 350 иностранных студентов уже стали участниками региональной программы переселения соотечественников. Участие в проекте «Профессиональное образование» позволит им в ускоренном порядке получить российское гражданство и получить прописку в одном из муниципалитетов края, сообщает DEITA.RU.
На минувшей неделе в Дальневосточном федеральном университете состоялась презентация программы добровольного переселения соотечественников. К участию в программе выразили интерес около 60 иностранных граждан, являющиеся студентами не только ДВФУ, но и ВГУЭС.
Пришедшим рассказали обо всех преференциях статуса переселенцев, а также об обязанностях участников программы. В первую очередь, молодые иностранные специалисты должны быть готовы связать свою жизнь и работу с Приморьем. При этом студенты не должны быть младше 18-ти и старше 30 лет.
Программа дает возможность иностранным студентам получить гражданство РФ в ускоренном режиме и выбрать один из 29 муниципальных образований Приморья для вселения, в том числе, Владивосток.
Впрочем, для того, чтобы прописаться в краевой столице, им необходимо быть представителем одной из 39 профессий, востребованных на местном рынке труда. Остальные участники программы имеют возможность остаться в любом другом из восьми городов и 20 районов края.