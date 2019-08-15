Как правильно ездить в тумане, сообщает DEITA.RU.

Лучший совет для езды в тумане – это никуда не ехать, пока погода не улучшится. Поскольку рисковать понапрасну не стоит.

В случае, когда ехать нужно обязательно, снижайте скорость. Соблюдайте безопасную дистанцию и ориентируйтесь на габаритные огни встречных авто.

Если видимость почти нулевая, и туман уплотняется, встаньте на обочине со включенными габаритными огнями и подождите, пока он хоть немного не рассеется.

Обязательно сами пользуйтесь габаритными огнями и ближним светом. Ест противотуманные фары – включайте.

Будьте крайне осторожны с маневрами и помните, что в такую погоду тормозной путь удлиняется.

Чтобы меньше утомляться, не смотрите на дорогу все время, иногда переводит взгляд в стороны. Если устали – выезжайте на обочину и позвольте себе отдохнуть.

Анастасия Туркова