Как не остаться без денег и не попасться мошенникам при использовании банкомата, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Yarosonline.ru.

Первое: с помощью комбинации клавиш 4, 5, 6 проверьте, работает ли банкомат. Наберите их сразу, как подошли, одну цифру за другой. Просмотрите ответ системы. Если иконки горят не тем цветом или высветилась надпись «терминал не обслуживает» - не пользуйтесь банкоматом.

Теперь о злоумышленниках. Они могут «подсмотреть» ваш пин-код и коды с карты с помощью электронных устройств. Для этого используют накладную клавиатуру и особые камеры.

Попробуйте поддеть клавиатуру чем-нибудь, даже ногтем. Она будет подниматься, если она – накладная. Под ней вы увидите настоящую клавиатуру.

Иногда мошенники меняют не некоторые кнопки, а всю панель банкомата, поэтому нужно проверять также верхнюю часть устройства и картридер: он не должен шататься или сниматься. В устройстве для приема карты тоже не должно быть никаких посторонних элементов, особенно шатающихся и съемных.

Если у вас есть подозрения – используйте другой банкомат.

Анастасия Туркова