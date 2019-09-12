Несколько способов обезопасить себя на ночных дорогах

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Как подготовиться к ночным поездкам, сообщает DEITA.RU.
Если в автомобиле свет фар не корректируется автоматически, отрегулируйте оптику. Если у вас один пассажир сзади – ставьте колесико на первое деление. Если пассажиров несколько, и багажник загружен – на тройку.
Поедете за другим авто – переключите дальний свет.
Каждую неделю начищайте лобовое стекло с обеих сторон, чтобы оно было абсолютно чистым.
Ближние фары можно включить при наступлении сумерек – так другие автолюбители видят вас, а вы – их.
Перед разминкой с другим авто ставьте ногу на педаль тормоза. Вас и другого водителя на мгновение ослепит свет фар, и это будет не лишним.
Видите одну фару – будьте настороже. Может быть, у другого авто отказала фара, но, может быть, он поврежден. А автомобилист может оказаться пьяным или неадекватным. Особенно если он не выключил дальний свет при разминке со встречным авто.
Если впереди подъем – готовьтесь, что машина со встречки ослепит вас даже слабым светом. Спускайтесь медленно, чтобы точно так же не слепить других автовладельцев.
На незнакомой дороге считайте каждый перекресток потенциально опасным.
Опасайтесь большегрузов: их размер часто больше видимого в свете огней. Он также может везти торчащие предметы и оказаться длиннее или шире, чем вам показалось сначала.
Анастасия Туркова