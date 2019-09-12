Несколько способов обезопасить себя на ночных дорогах

Как подготовиться к ночным поездкам, сообщает DEITA.RU.

Если в автомобиле свет фар не корректируется автоматически, отрегулируйте оптику. Если у вас один пассажир сзади – ставьте колесико на первое деление. Если пассажиров несколько, и багажник загружен – на тройку.

Поедете за другим авто – переключите дальний свет.

Каждую неделю начищайте лобовое стекло с обеих сторон, чтобы оно было абсолютно чистым.

Ближние фары можно включить при наступлении сумерек – так другие автолюбители видят вас, а вы – их.

Перед разминкой с другим авто ставьте ногу на педаль тормоза. Вас и другого водителя на мгновение ослепит свет фар, и это будет не лишним.

Видите одну фару – будьте настороже. Может быть, у другого авто отказала фара, но, может быть, он поврежден. А автомобилист может оказаться пьяным или неадекватным. Особенно если он не выключил дальний свет при разминке со встречным авто.

Если впереди подъем – готовьтесь, что машина со встречки ослепит вас даже слабым светом. Спускайтесь медленно, чтобы точно так же не слепить других автовладельцев.

На незнакомой дороге считайте каждый перекресток потенциально опасным.

Опасайтесь большегрузов: их размер часто больше видимого в свете огней. Он также может везти торчащие предметы и оказаться длиннее или шире, чем вам показалось сначала.

Анастасия Туркова