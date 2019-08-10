Как не нарваться на мошенников в автосалонах, сообщает DEITA.RU.

Есть несколько советов, которые помогут обезопасить себя.

- Проверять все документы, не веря на слово. Смотрите на факты.

- Берите с собой за покупкой или для проведения обслуживания знакомого, который поможет оценить выполняемые работы, их необходимость или авто, которое вы собираетесь приобрести. Попросите его помочь оценить честность сделки и документы, которые нужно подписать. Человек со свежим взглядом увидит то, что вы могли пропустить.

- Убедитесь, что реквизиты компании или автосервиса есть в открытом доступе. Можно найти информацию о них на Налог.ру.

- Автомобиль берите только после предоставления вам всех документов в подлиннике. Проверьте их содержание. Уточните содержание каждого пункта.

- Проверьте данные автомобиля в бесплатных данных по вип-номеру.

- Не доверяйте и не давайте сотрудникам салона свой паспорт, если не доверяете его сотрудникам полностью.

Анастасия Туркова