Новости
Новые автомобильные номерные знаки появятся в России
2 Июнь 2020, 13:30
Контрабандисты уничтожают дальневосточный лес
2 Июнь 2020, 13:15
Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня
2 Июнь 2020, 12:45
Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно
2 Июнь 2020, 12:30
Резидент Свободного порта делает детей во Владивостоке
2 Июнь 2020, 12:15
Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП
2 Июнь 2020, 12:00
Предпринимателю не удалось сэкономить на ботинках в Приморье
2 Июнь 2020, 11:45
Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19
2 Июнь 2020, 11:40
Нескромные суммы запасают российские родители
Будущее детей требует вложений
Большая часть россиян, живущих в крупных и средних городах, считает обязательным копить средства для своих детей, сообщает ИА DEITA.RU
Такое мнение озвучили 62% участников проведенного в преддверии Международного дня защиты детей опроса компании «Сбербанк страхование жизни». Опрос проводился в 37 российских городах, где проживает от полумиллиона человек, пишут «Известия».
Главными вещами, куда нужно вложить накопления, оказались образование и отдельное жилье для детей.
Респонденты из Москвы заявили, что для того, чтобы обеспечить будущее ребенка, придется накопить 17,2 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге сумма упала уже до 9,5 миллиона рублей. Города поменьше, соответственно, показывают не такие существенные суммы: к примеру, 4,4 миллиона рублей в Уфе или вовсе 2,8 миллиона рублей в Махачкале.