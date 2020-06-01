Нескромные суммы запасают российские родители

Большая часть россиян, живущих в крупных и средних городах, считает обязательным копить средства для своих детей, сообщает ИА DEITA.RU

Такое мнение озвучили 62% участников проведенного в преддверии Международного дня защиты детей опроса компании «Сбербанк страхование жизни». Опрос проводился в 37 российских городах, где проживает от полумиллиона человек, пишут «Известия».

Главными вещами, куда нужно вложить накопления, оказались образование и отдельное жилье для детей.

Респонденты из Москвы заявили, что для того, чтобы обеспечить будущее ребенка, придется накопить 17,2 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге сумма упала уже до 9,5 миллиона рублей. Города поменьше, соответственно, показывают не такие существенные суммы: к примеру, 4,4 миллиона рублей в Уфе или вовсе 2,8 миллиона рублей в Махачкале.