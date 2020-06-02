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Несовершеннолетний на митинге может стоить организатору 10 лет свободы
Сейчас отвечают родители или опекуны
Депутаты Госдумы готовят поправки к закону, резко ужесточающие наказание за обращенный к несовершеннолетним призыв к массовым беспорядкам, сообщает ИА DEITA.RU.
Изменения предназначены для статьи Уголовного кодекса, говорящей о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. А сейчас за детей и подростков, вышедших на незаконные акции или участвующих в беспорядках, отвечают родители и опекуны, неважно, знают ли они о нарушении вообще, пишет РБК.
«Для чего понадобилось так жестко дописывать Уголовный кодекс? Для того, чтобы реально наказывать тех взрослых, которые абсолютно сознательно заводят подростков и зовут их на улицу, при этом практически ни за что не отвечают. Ведь по нынешнему закону, отвечают они редко и мелко», – подчеркнул инициатор изменений, член комитета по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.
За вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки предлагается лишать свободы на срок в 10 лет.