Несовершеннолетний на митинге может стоить организатору 10 лет свободы

Депутаты Госдумы готовят поправки к закону, резко ужесточающие наказание за обращенный к несовершеннолетним призыв к массовым беспорядкам, сообщает ИА DEITA.RU.

Изменения предназначены для статьи Уголовного кодекса, говорящей о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. А сейчас за детей и подростков, вышедших на незаконные акции или участвующих в беспорядках, отвечают родители и опекуны, неважно, знают ли они о нарушении вообще, пишет РБК.

«Для чего понадобилось так жестко дописывать Уголовный кодекс? Для того, чтобы реально наказывать тех взрослых, которые абсолютно сознательно заводят подростков и зовут их на улицу, при этом практически ни за что не отвечают. Ведь по нынешнему закону, отвечают они редко и мелко», – подчеркнул инициатор изменений, член комитета по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

За вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки предлагается лишать свободы на срок в 10 лет.