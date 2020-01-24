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Несправедливую опцию «управляек» запретит Госдума
Сейчас соседей могут обязать оплачивать долги друг друга,
сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Жилищный кодекс России – они должны устранить несправедливость в соседских отношениях. Как пишет «Парламентская газета», предлагается запретить перераспределение долгов по коммуналке между соседями.
Издание уточняет: сейчас управляйки и операторы коммунальных услуг имеют право взыскивать задолженность за общедомовые нужды не с конкретного должника – сумму распределят по соседям, которые уже оплатили свою часть.
Авторы инициативы подчеркивают: никаких дополнительных изменений в законодательстве не потребуется. Также как и затрат из федерального бюджета.
Елена Миронова