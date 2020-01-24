Несправедливую опцию «управляек» запретит Госдума

Сейчас соседей могут обязать оплачивать долги друг друга, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Жилищный кодекс России – они должны устранить несправедливость в соседских отношениях. Как пишет «Парламентская газета», предлагается запретить перераспределение долгов по коммуналке между соседями.

Издание уточняет: сейчас управляйки и операторы коммунальных услуг имеют право взыскивать задолженность за общедомовые нужды не с конкретного должника – сумму распределят по соседям, которые уже оплатили свою часть.

Авторы инициативы подчеркивают: никаких дополнительных изменений в законодательстве не потребуется. Также как и затрат из федерального бюджета.

Елена Миронова