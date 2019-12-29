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Неспящий гималайский медвежонок вышел к людям в Приморье
29 Декабрь 2019, 13:39
Неспящий гималайский медвежонок вышел к людям в Приморье
Новый подопечный появился в приморском центре «Тигр», сообщает DEITA.RU.
Как рассказали сотрудники МРОО «ЦЕНТР «ТИГР» в социальных сетях, гималайский медвежонок не уснул, а вышел на дачные участки города Уссурийска.
Здесь его встретили агрессивно настроенные собаки,
погонявшие таежного гостя. Малыша спасла от собак и отловила группа по
минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком
департамента Охотнадзора Приморского края.
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Как сообщили сотрудники центра «Тигр», это молодой зверь 2019 года рождения. Подробнее о состоянии медвежонка будет сообщено после проведенного ветеринарного осмотра.
«Такой маленький еще с мамой же должен был спать...», - комментируют приморские пользователи Сети.
Встречи с медведем для дальневосточников – дело нередкое. Ранее стало известно о том, что на Итурупе появятся предупреждающие знаки с медведем и информационные стенды с памятками поведения при встрече с хищником. Такую меру решили принять после значительного увеличения числа жалоб на появление «косолапых» в населенных пунктах. Так, «хозяин леса» ходил прямо по центру Курильска, прогуливаясь в семь утра.
Дмитрий Санников