Неспящий гималайский медвежонок вышел к людям в Приморье

Новый подопечный появился в приморском центре «Тигр», сообщает DEITA.RU.

Как рассказали сотрудники МРОО «ЦЕНТР «ТИГР» в социальных сетях, гималайский медвежонок не уснул, а вышел на дачные участки города Уссурийска.

Здесь его встретили агрессивно настроенные собаки, погонявшие таежного гостя. Малыша спасла от собак и отловила группа по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента Охотнадзора Приморского края.

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Как сообщили сотрудники центра «Тигр», это молодой зверь 2019 года рождения. Подробнее о состоянии медвежонка будет сообщено после проведенного ветеринарного осмотра.

«Такой маленький еще с мамой же должен был спать...», - комментируют приморские пользователи Сети.

Встречи с медведем для дальневосточников – дело нередкое. Ранее стало известно о том, что на Итурупе появятся предупреждающие знаки с медведем и информационные стенды с памятками поведения при встрече с хищником. Такую меру решили принять после значительного увеличения числа жалоб на появление «косолапых» в населенных пунктах. Так, «хозяин леса» ходил прямо по центру Курильска, прогуливаясь в семь утра.

Дмитрий Санников