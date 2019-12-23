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Нестандартное выступление Путина анонсировал Кремль

Путин

Представитель главы государства не считает это чем-то странным, сообщает DEITA.RU.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал дату очередного выступления Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию. Об этом пишет РБК.

По словам Пескова, президент выступит с ежегодным посланием 15 января 2020 года. Выбор даты журналисты назвали нетипичным: обычно послание проходит в конце года или в феврале-марте.

На вопрос представителей СМИ «почему так рано?» Песков отметил, что люди начинают работать 9 января. Так что Кремль не считает послание ранним.

Елена Миронова

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