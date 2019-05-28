Президент назвал недопустимым увеличение нагрузки на предпринимателей, сообщает DEITA.RU.

На встрече с уполномоченным по защите прав бизнесменов Борисом Титовым Владимир Путин обсудил снижение административного давления на предпринимателей. Омбудсмен рассказал президенту, что в России возросло количество штрафов, а вместо старых проверок прокуратуры появились новые.

По словам Титова, больше всего выявленных нарушений связаны с транспортом. При этом, системы автоматического контроля на дороге работают со сбоями, когда, например, выписываются штрафы за нарушение размеров грузовика из-за раздувшегося на ветру мягкого тента.

Путин в ответ согласился, сказав, что несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, как и с избыточным либо неточным контролем на дорогах.