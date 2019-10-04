Несуществующее ДТП оставит без прав водителя

Продуманные аферисты зачастую, чтобы выманить деньги, пользуются лишь приёмами устного убеждения, сообщает DEITA.RU.

Любому автовладельцу может позвонить незнакомец и заявить о том, что его транспортное средство совершило наезд на другой автомобиль на парковке.

Чем же грозят подобные действия, если они действительно имели место быть? Наказание за то, что водитель покинул место ДТП, определено лишением прав либо арестом на срок до 15 суток.

По телефону собеседник всячески будет пытаться решить вопрос деньгами, убеждая перечислить средства. При этом запугивать он будет именно вызовом сотрудников дорожной полиции. Если автомобилист уверен в мастерстве вождения, желательно настоять на оформлении ДТП через ГИБДД. Мошенник предпочтёт завершить разговор, разумеется, не обращаясь в полицию.

Софья Корф