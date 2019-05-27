Сельскохозяйственная ярмарка, вернувшись после долгого перерыва на центральную площадь Владивостока, на этот раз поразила не покупателей, сообщает DEITA.RU.

В минувшие выходные более 200 сельхозпроизводителей Приморья привезли в дальневосточную столицу овощи и фрукты, выращенные на личных подворьях, а также разнообразная рыбная, молочная и хлебобулочная продукция местных производителей, а также дикоросы, мед.

Для многих горожан ярмарка — единственная возможность приобрети продукты по доступной цене – с сельхозпроизводителей не берется арендная плата, и за счет этого цены на товар снижены.

Так, в минувшие субботу и воскресенье на ярмарке можно было приобрети картофель по ценен от 30 до 45 рублей за килограмм (в зависимости от величины картофелин и сорта). В основном, предлагали «Адретта» и «Сантэ». Помидоры продавались по цене от 80 до 130 рублей за кило, огурцы – 80, 90, 110. Сладкий перец – от 80 рублей за килограмм, баклажаны – 90 рублей. Фасоль стаканчик большой – 100 рублей, литровая банка от 150 до 200 рублей за килограмм. Грибы (вешенки) – 300 рублей за кило, редис (пучок) – 50 рублей. Также на ярмарке появились свежие соки – 1,5 л бутылки – яблочный тыква-инжир, тыква-курага, тыква-облепиха, тыква-морковь по 150 рублей, стакан стоил 20 рублей.

Цены по сравненною с предыдущими ярмарками сильно не отличались, и на этот раз шифрованы были продавцы.

Как известно, покупатели стараются на ярмарке стараются приобрести сразу все, что в силах унести — овощи, молочку, яйца, хлеб… Кто за чем пришел, как говорится. Иногда не рассчитывают финансы — оставляют товар и после за ним возвращаются. Если покупатель уже знаком с продавцами, то может получить и «под честное слово».

«Первый раз такое случилось и очень неприятно, конечно, — рассказал одна из селянок, которая привезла на ярмарку овощи, выращенные на собственном огороже, — бывало, не хватает денег, просят отложить пакет и за ним потом возвращаются. А сегодня покупательница предложила недостающую сумму оплатить через мобильный банк. Показала мне сообщение, что оплата прошла (это было в субботу). Сегодня воскресенье, но деньги так и не поступили, хотя, обычно, приходят или моментально или через 15 минут», — рассказала собеседница агентства.

«Да она просто отменила операцию и все, неприятно, конечно. Теперь и как другим, четным людям, поверить?» — присоединилась к разговору соседка.

Как выяснило агентов, таким образом больше не получится обмануть доверчивых селян. Так, что, готовьте наличные.

Напомним, сельскохозяйственная ярмарка, которая с трудом вернулась на центральную площадь, сейчас работает по весьма скромному графику. В самый разгар первой (и не только) ягоды ее просто не будет.

Следующая ярмарка пройдёт 9 июня, потом почти весь июнь — перерыв, торговля будет 21 и 22 июня. Затеем уже более продолжительно — с 6 июля по 4 августа, после снова перерыв, затем с 17 августа по 21 сентября и с 12 октября по 16 ноября. Время работы ярмарки – суббота с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 9 до 17 часов.

Инна Эстрина