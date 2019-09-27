Нет дыма без огня: известный хоккеист неоднозначно отреагировал на допинг-скандал

Известный хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов высказал свое мнение по поводу «допинговых» подозрений WADA в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, если подозрения Всемирного антидопингового агентства найдут реальное подтверждение, то Россия будет справедлива отстранена от участия в Играх-2020 в Токио.

«Если бы у России не было проблем [с допингом] – тема не поднялась бы. Не понятно, почему не был начат судебный процесс по опровержению журналистского расследования Зеппельта, если его репортаж действительно не подтвержден фактами, как об этом говорят», - говорит Фетисов отмечая, что во время его работы в WADA происшествий, подобных «мельдониевому скандалу» с российскими спортсменами, не было.

Напомним, что двести девяносто восемь российских спортсменов, участвовавших в международных соревнованиях прошлого года, подозреваются в систематическом употреблении запрещенных WADA веществ, улучшающих спортивные показатели.

Екатерина Цой