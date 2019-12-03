Нет качества - нет денег: асфальт проверяют на прочность в Приморье

Качество выполнения дорожных работ и долговечность нового асфальта ежегодно волнует всех жителей Приморья, в особенности тех, кто каждый день ездит по дорогам на личном авто. В мэрии Уссурийского городского округа рассказали, как производится контроль в этом сфере, сообщает DEITA.RU.

Итак, по словам представителей городской администрации, контроль качества работ на дорогах проводится ежегодно сразу после сдачи того или иного объекта в эксплуатацию - подрядчики получают оплату за труд из муниципальной казны только после положительных результатов лабораторной экспертизы.

В первую очередь контролируется соблюдение условий контракта. Эксперты тщательно проверяют, соответствует ли марка закупленного асфальта заявленной, в нужно ли количестве поставлен камень для бордюров, нужного ли диаметра трубы собираются устанавливать рабочие и т.д.

«Если мы видим, что условия не соблюдены, то отказываем компаниям-подрядчикам в выплатах. Такие случаи были во время приемки работ на Чичеринском мосту, асфальтировании улиц Суханова в Уссурийске и Садовой в Дубовом ключе», - рассказали в мэрии.

После успешного прохождения первого этапа контроля, эксперты берут пробу уложенного асфальта для проведения исследований в лаборатории.

«Здесь проверяется качество дорожного покрытия - его толщина, которая не должна быть менее пяти сантиметров после усадки; плотность асфальта; устойчивость к непогоде и процент водопоглощения без фатальных последствий в виде разрушения или отслоения покрытия», - объяснили в СЭЗЗ отметив, что лабораторные исследования одновременно проводят как государственные профильные учреждения, а так и частные уполномоченные организации.

Только после подписания акта приемки-передачи объекта подрядчики получают всю сумму за проделанную работу. После передачи объекта в эксплуатацию, на новую дорогу начинает действовать гарантия, обязывающая производившую ремонт компанию оперативно устранять дефекты в течение пяти лет.

Отмечается, что в планах мэрии на следующий год уже распланированы ремонтно-восстановительные работы на трассах Уссурийска и округа, общей протяженностью в тридцать километров.

Екатерина Цой