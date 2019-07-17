Социальные сети стали утешительной жилеткой для владивостокцев. Местные жители массово жалуются на усугубление дорожной ситуации после незначительных дорожных нововведений, которые нанесли урон и без того сложной ситуации на дорогах, сообщает DEITA.RU.

Дороги, парковка и пробки – больные мозоли дальневосточной столицы. Вопрос с парковочными местами в центре, где расположено большинство бизнес-центров, стоит все острее – мест просто нет, в отличие от мест на штрафстоянках, ведь пунктуальности эвакуаторов можно позавидовать. При этом мелкие, но досадные «новшества» продолжают расстраивать жителей.

Первый удар автомобилисты получили в начале месяца, тогда в официальном аккаунте ГИБДД в социальной сети "Инстаграм" появился неоднозначный пост о том, что рассматривается изменение автомобильной схемы движения в центре города. Это явно не обрадовало местных жителей, менее чем за сутки под постом набралось почти 200 комментариев против.

Затем отдушина приморцев – парковка на набережной Цесаревича недавно стала платной, 60 рублей в час. Это отбило желание местных жителей оставлять машины на этом месте, но увеличило негодование – количество ДТП возросло. А подводная лодка набирает большое количество «просмотров», так как уехать с Корабельной набережной вечером, не постояв в пробке, почти чудо.

Проблема города не в количестве автомобилей, а в непродуманности схем движения, отмечают эксперты.

Возможно, на Владивостоке испробуют московский опыт, где сужение дорог с шести полос до двух полос и расширение пешеходной части помогли уменьшить пробки, так как люди просто перестали ставить машины на проезжей части. Но жителей заранее пугают такие новшества.

Пока из мероприятий по строительству спасительных для центра города многоуровневых парковок только анонс. На данный момент известны лишь адреса: Верхнепортовой, 6; Адмирала Фокина, 23 и Октябрьская, 20. Отметим, что мэр Владивостока Олег Гуменюк недавно заявлял, что 7 млрд рублей из федерального бюджета Приморье получит на ремонт дорог, социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Часть этих средств пойдёт на строительство парковок во Владивостоке. Обещают не первый год и не первый мэр, но воз, как говорится, и ныне там.

Напомним, что Владивосток - один из самых автомобильно загруженных городов России, по данным ГИБДД, в приморской столице более 313 тысяч автомобилей, то есть на одну тысячу горожан приходится 540 железных коней, тогда как в среднем по стране 297.

Екатерина Кононенко