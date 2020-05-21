telegr wh call

Новости

Онколог объяснил, в чем опасность коронавируса для больных раком

22 Май 2020, 01:15

Известно, сколько россиян работают на огородах

22 Май 2020, 00:15

Выпускники-2020 не пойдут в армию

22 Май 2020, 00:00

Нет скидки - до свидания: Госдума приняла новый закон

21 Май 2020, 23:35

Как выехать на встречку и не лишиться прав

21 Май 2020, 23:15

ВОЗ: Миру может угрожать вторая волна пандемии коронавируса

21 Май 2020, 23:00

Путин рассказал, как и когда пройдет ЕГЭ

21 Май 2020, 22:30

Военным могут разрешить получать жилье проще

21 Май 2020, 22:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Нет скидки - до свидания: Госдума приняла новый закон

бизнес

Новый документ поддержит малый средний бизнес в России

Принят закон в пользу бизнеса в спорах с арендодателем, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопоект принят Госдумой во втором чтении. Он позволяет малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.

Как сообщается на сайте Госдумы, никаких штрафов в этом случае представителям МСП платить не надо. При отказе от скидки до 1 октября можно повернуть закон в свою пользу.

Так, в одностороннем порядке соглашение можно будет расторгнуть, и убытки в виде упущенной выгоды обязывать возмещать арендатора арендодатель не может. Вопреки условиям договора, также возможно будет не возвращать обещанный обеспечительный платеж.

Как пояснил депутат Андрей Макаров, в ходе обсуждения возникли споры - точку соприкосновения не удалось найти между владельцами торговых центров и торговых сетей.

Но в итоге компромисс достигнут в пользу предприятий МСП. Во время «битвы» за закон представители бизнеса даже обратились к президенту с просьбой представить им право одностороннего расторжения. Хозяева торговых центров аргументировали несогласие тем, что это ведет к полному краху отрасли.

Из закона убрали пункт о том, что право расторгать договоры могут только те, чья выручка упала на 50 процентов и выше. Также защищен арендный депозит. Ведь многие арендодатели уже начали списывать деньги в счет аренды за май и апрель.

Напомним, в перечень сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, на сегодня включены следующие направления: авиаперевозки и прочий транспорт, общепит, индустрия спорта и красоты, торгуя автомобилям и техникой, музей, зоопарки и так далее.

Для сотрудников, потерявших работу, предусмотрена ежемесячная выплата в виде МРОТ. Кроме того, если у таких людей есть дети, они вправе воспользоваться новыми мерами поддержки, анонсированными 19 мая.

Пособия на детей от 3 до 7 лет будут выданы по расчету с начала года, а надбавки каждому ребенку в возрасте для 16 лет можно оформить через портал Госуслуг. Как уточнил во время совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков, граждане могут собрать до 110 тысяч компенсации ежемесячно.

Василий Кучин

Популярное

«Форсят, как хотят» - приморцы возмущены поступком полицейской

Столкновение на встречной - микроавтобус перевернулся во Владивостоке

Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам

Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...