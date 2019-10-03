Нет таблички – нет штрафа: Путин дал новое указание ГИБДД

Президент запретил ГИБДД штрафовать российских автолюбителей, если их не предупредили о работе фоторадаров специальным знаком, сообщает DEITA.RU.

Госавтоинспекция разослала в регионы указания об ограничении работы камер фотофиксации нарушений ПДД. А именно в плохую погоду или видимость, ночью, если не работает светофор, или на дорогах осуществляется ручное регулирование. Но самое интересное, что новый документ предписывает, что камеры не должны фиксировать нарушение ПДД, если водитель не предупрежден соответствующим знаком!

Вот так: нет таблички – нет штрафа. Такие чудеса происходят после того, как работу фоторадаров и ГИБДД раскритиковал лично президент России Владимир Путин на Госсовете в конце июня. Глава государства, напомним, запретил «прятать камеры в кустах», отметив, что штрафы ради штрафов государству не нужны. По мнению президента, в работе фоторадаров произошла прямая подмена смысла, и вместо повышения безопасности на дорогах они просто «подводят под штраф».

Сразу после этого ГИБДД наконец-то рассекретило местоположение всех фоторадаров в стране. Единственное, вышеуказанный документ пока не является нормативным актом, но в Госавтоинспекции заверили, что вскоре будет. Госдума же готовит правила размещения фоторадаров на дорогах и готовится исключить из этого бизнеса частников.

Светлана Алеутская