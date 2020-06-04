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Нетрезвые водители особенно поплатятся за ребенка в салоне
Новый штраф должен испугать несознательных родителей
Серьезное наказание безответственным водителям может появиться в новой редакции КоАП, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно проекту поправок, теперь присутствие ребенка в салоне автомобиля, которым управлял пьяный водитель, резко ужесточает санкции. Севший за руль в непотребном виде лишится не только крупной суммы, но и прав, пишет проект Auto Mail.
«Действия [... ], совершенные с находящимся в (на) транспортном средстве несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет – влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от двух до трех лет», – гласит документ.
Если поправки получат одобение, в силу закон вступит с начала следующего года.