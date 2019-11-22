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Неубранный снег: виновников нашли в столице

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Ряд управляющих компаний Владивостока понесут наказание за неубранный снег в городе, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению мэрии, шесть различных «управляек» заплатят штраф за не убранную вовремя территорию.

По правилам, отмечает городская администрация, УК должны убираться на территории ответственности сразу же после дождя и снегопада.

«Однако, десятки дворов и подъездов находились в неубранном состоянии – в снежных завалах и покрытые льдом», - отмечают в мэрии.

Теперь ответственных за уборку дворов лиц привлекут к административной ответственности. Особенно много жалоб и нарушений обозначено в работе УК Фрунзенского района, компании «Альянс» и 71го микрорайона.

«Ну, я живу в центре и с понедельника пробираюсь из двора по ледяным склонам. Сегодня, они, конечно, подтаяли – но это явно дело в потеплении, а не в уборке. А так все пять дней лежал снег, все во льду было. Мне еще надо по склону небольшому подняться, чтобы выйти на короткий путь – теперь иду в обход, потому что разве что катиться по нему можно», - говорит жительница Владивостока Светлана.

 Напомним, вчера от должности отстранили Игоря Стрельникова, который был руководителем предприятия, что отвечало за уборку снега на городских улицах. 

Александра Маслова

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