Инспекция Общероссийского народного фронта назвала работу управляющих компаний, которые годами не могут качественно выполнять свои обязанности, недопустимой, сообщает DEITA.RU.



Накануне член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина провела инспектирование города Большой Камень. Маршрут был построен таким образом, чтобы охватить как можно больше проблемных объектов, по которым были обращения в региональное отделение ОНФ. Общественники побывали на нескольких из них - строительство жилых домов для работников судоверфи и детского сада, а также выслушали жалобы жильцов, крайне недовольных работой компании по обслуживанию многоквартирных домов. Много нареканий у жителей Большого Камня и к качеству капитального ремонта, текущему содержанию домов.

Общественники во главе со Светланой Калининой обнаружили множество нарушений, которые, впрочем, характерны практически для всего приморского ЖКХ. Это некачественный ремонт фасадов жилых домов, крыш, многолетняя грязь в подъездах и так далее.

В одном из домов вообще, односкатную крышу заменили на двухскатную. Причем все было сделано без соблюдения технических требований, что привело к накоплению влаги и способствовало разрушению перекрытий. И только проверка Общероссийского народного фронта заставила подрядчиков и регионального оператора капремонта устранить выявленные общественниками нарушения. А текущее содержание многих жилых домов в Приморье просто не выдерживает никакой критики – нет регулярной (и положенной!) влажной уборки общедомового имущества. Даже элементарное мытье подъездов, окон не проводится. Подобная ситуация, по мнению Светланы Калинкиной, говорит о бездействии контролирующих и надзорных органов.

«В нашем доме подъезды не мыли несколько лет, - рассказывали жители многоэтажки в Большом Камне, - хотя каждую весну обязаны и окна мыть – ничего не делается».

Как выяснилось, такая проблема характерна не только для Большого Камня, но и других городов края.

«Светлана Калинина отметила, что властям Большого Камня необходимо в ближайшее время провести совещание с управляющими компаниями города

и навести порядок, - рассказал сопредседатель Приморского регионального штаба Общероссийского народного фронта Юрий Логинов. - Сейчас все проблемные вопросы будут находиться на контроле регионального штаба Народного фронта. В ближайшее время мы направим запросы в органы власти региона, также будут проведены совещания по вопросам капитального ремонта, текущего содержания домов и благоустройства», - отметил Юрий Логинов.

Но это мероприятия, которые касаются всего приморского ЖХК. А пока многим домам в Большом Камне срочно требуется «умывальников начальник и мочалок командир». Как тут не вспомнить знаменитого Мойдодыра?

Инна Эстрина