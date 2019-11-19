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«Неужели конец» - синоптики удивят жителей региона

зима, ручей, лес, снег

Первый день недели обескруражил приморцев, особенно автолюбителей. Гололедица, метель и снежные заносы. Что же готовит погода к концу недели? Об этом сообщает «Примгазета».

Как рассказал главный синоптик края Борис Кубай, циклон, атаковавший край в понедельник, к вечеру начал уходить с территории Приморья. Лишь местами сохранился снег и холодный северный ветер.

Во вторник, 19 ноября, погода будет без осадков, но по-прежнему сохранится минусовая температура. Ситуация улучшится к концу недели – придут теплые воздушные массы, в пятницу в отдельных районах столбики термометров поднимутся выше нуля.

Напомним, вчера циклон атаковал весь край: утром дороги Владивостока встали «колом» в долгие пробки, а отдельные населенные пункты оказались вовсе заблокированы для выезда. Скользкая трасса, метель и снежные заносы спровоцировали большое количество ДТП по всему краю.

Александра Маслова

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