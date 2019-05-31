Новый мэр дальневосточной столицы пообещал горожанам долгожданные парковки, новые автобусы и ремонт дорог. Что еще изменится во Владивостоке, Олег Гуменюк рассказал в ходе ежегодного отчета перед депутатами, сообщает DEITA.RU

Статус столицы надо оправдывать, качество жизни людей – улучшать. Вот ключевая фабула отчета городского головы. Для этого во Владивостоке в первую очередь надо привести в порядок дороги, и Олег Гуменюк пообещал ремонт действительно масштабный. В этом году планируется привести в порядок целых 10% дорожной сети, то есть 70 км, 16 из них - в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». И это не считая внутридомовых проездов.

Также Олег Гуменюк анонсировал начало строительства долгожданных многоуровневых парковок во Владивостоке.

«В этом году приступим к реализации долгожданного проекта многоуровневых парковок. Первый объект на улице Верхнепортовая», - сказал Олег Гуменюк. Пока неясно, с чего начнется эта реализация – разработки проекта, поиска инвестора или «закромов Родины», или, собственно, строительства. Но горожане очень ждут. Ибо с парковками во Владивостоке действительно беда.

Также мэр пообещал избавить город от еще одной болевой точки – навести порядок с автобусами. Благодаря помощи края муниципальный парк в этом году должен пополниться на 100 автобусов, 10 новых трамваем, которые передадут из Москвы, и два электробуса. Новые автобусы поступят на баланс МУП «ВПОПАТ-1».

Данное решение также прокомментировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимир Исаков, который привел в пример закупку автобусов в 2012 году в ВПОПАТ-1. Из 160 автобусов закупленных, в настоящее время на ходу только 70 автобусов. Как уже ранее писала DEITA, прошлая закупка муниципального транспорта обернулась делом об антиконкурентном соглашении между администрацией Владивостока и «ВПОПАТ № 1» и ООО «Флагман-Авто». Повторится ли подобная ситуация в этот раз, остается загадкой, поэтому народные избранники призвали коллег-чиновников к ответственным действиям.

Кроме того, администрация Владивостока планирует закупить два электробуса, которые будут заряжаться за 24 минуты и ездить в течение 24 часов. На какие именно маршруты определят новые транспортные средства, пока неизвестно, но точно ясно, что в июне в городе поменяют схему движения общественного транспорта, заявил Олег Гуменюк.

Еще мэрия обещала внедрить, наконец, в общественном транспорте безналичную систему оплаты проезда. Пока не удалось, признал Олег Гуменюк, безнал в городе не приживается – «перевозчики терминалы не установили», но мэр пообещал довести это дело до конца.

Иван Крышан