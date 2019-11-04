Неверных жен в России вычислит искусственный интеллект

Систему учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта запустят в России в 2021 году, сообщает DEITA.RU по материалам проекта CoBrain-Analytics.

Согласно сообщению, искусственный интеллект будет изучать в том числе образцы тканей, крови и мочи, полученные от пациентов с различными серьезными заболеваниями.

Предполагается, что российский гражданин пройдет предварительные тесты и сдаст биоматериал, а затем получит персональное лечение. Возможности искусственного интеллекта будут использованы и для разработки новых препаратов.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о создании генетических паспортов. Речь идет о судебно-медицинском генетическом паспорте и документе, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.

Новые требования, подразумевающие анализ ДНК каждого жителя страны, могут поставить в крайне неловкое положение многих отцов, не знающих, чьих именно детей они воспитывают. Любительницам романов на стороне придется смириться с тем, что все тайное рано или поздно становится явным. По данным российских генетиков, каждый десятый мужчина воспитывает чужого ребенка и ничего об этом не знает. Ставшие мемом «британские ученые», утверждают, что речь может идти о каждом третьем мужчине.

Дмитрий Санников