Леопарды разгуливают по дорогам в Приморье

Редчайшее явление засняли на видео в Приморье - к людям вышла целая семья леопардов, сообщает DEITA.RU.

Хищников запечатлели в Хасанском районе. Сначала на дорогу вышла мама-кошка. Оглядевшись, она скрылась в кустах.

Однако вскоре, когда запечатлевший уникальное явление местный житель Владимир Федосеев уже собирался заводить авто и ехать дальше, друг за другом на проезжую часть выбежали двое детенышей дикой кошки. Леопардов засняли на видео в окрестностях поселка Краскино. Как утверждает сам Федосеев, их здесь встречают редко. Территория не относится к заповеднику.

Глава заповедника «Земля Леопарда» Владимир Бардюк отметил, что такие встречи - естественное явление. Но бояться людям нечего. По его словам, леопарды никогда не нападают на человека первыми.

Нападения можно ждать от амурского тигра, но леопард - гораздо более пугливый и скрытный хищник. Водителей призывают быть внимательными на дорогах Хасанского района. Возможны новые встречи, так как популяция дикой кошки растет. Уже были трагические случаи.

Так, в 2015 году под колесами автомобиля погиб леопард, шефство над которым взял музыкант Илья Лагутенко. Леопард по кличке Меамур попал под машину на трассе Раздольное - Хасан. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

К слову, в 2018 году на особо охраняемой природной территории «Земля леопард»" было зафиксировано 91 взрослых пятнистых хищника и 22 котенка.

Еще в 2005 году их было не более тридцати. Для безопасности популяции ее необходимо довести хотя бы до 150 особей.

Василий Кучин