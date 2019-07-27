Правительство с 1 августа увеличивает пенсии работающих россиян на 244 рубля, сообщает DEITA.RU. Сумма на 60 рублей больше по сравнению с предыдущей индексацией, которая прошла в апреле, тогда пенсионерам увеличили сумму выплат на 182 рубля. РедакцияDEITA.RU решила снова проверить, на какое блюдо хватит новой прибавки к пенсии работающим пенсионерам.
Традиционно выбор редакции пал на несколько самых распространенных «праздничных» блюд, традиционных для российского стола: оливье, борщ, картофель с мясом, макароны по-флотски или блинчики. В этот раз корреспондент вместо выискивания самых дешевых продуктов, посмотрел на официальные данные, которые еженедельно публикуют органы исполнительной власти.
Оливье
|Картофель
|350 грамм
|13,3 рублей
|Колбаса
|300 Грамм
|самая дешевая колбаса от 90 рублей
|Огурец соленый
|3 Штуки
|50 рублей
|Яйца
|4 Штуки
|35 рублей
|Морковь
|1 Штука
|5,2 рублей
|Горошек консервированный
|200 Грамм
|50 рублей
|Майонез
|180 Грамм
|54 рублей
|Количество порций
|4-5
|Итого: 297,5 рублей
*Огурцы - цена указана за банку корнишонов, яйца цена за пять штук.
Борщ
|Мясо для бульона
|400-450 грамм мяса
|Мясо курицы от 77,3; говядина 163 рубля
|Картофель
|4 Штуки
|15,2 рублей
|Луковица
|1 Штука
|5 рубля
|Морковь
|1 Штука
|5,2 рублей
|Свекла
|1 Штука
|8 рублей
|Капуста
|1/3-1/2 Штуки
|37,7 рублей (один кочан)
|Чеснок
|2-3 Зубчиков
|15 рублей
|Томатная паста
|1 баночка
|60 рублей баночка
|Количество порций
|6-8
|Итого: с курицей 223,4 (с говядиной – 309 рублей)
*Отметим, что в расчет не брались приправы, соль и растительное масло.
Сайровый суп
|Консервы «Сайра в собственном соку»
|1 Банка
|50 рублей
|Лук репчатый
|1 Штука
|5 рубля
|Морковь
|1 Штука
|5,2 рублей
|Картофель
|2-3 Штук
|13,3 рублей
|Рис
|100 грамм
|40 рублей
|Лавровый лист
|1 Штука
|15 рублей
|Укроп
|5 Грамм
|15 рублей
|Количество порций
|4
|153,5 рубля
*Отметим, что в расчет не брались приправы, соль и растительное масло. Цена за рис указана за полкилограмма.
Макароны по-флотски
|Макароны
|300 Грамм
|44 рублей
|Фарш свинина
|300 Грамм
|109 рубля
|Луковица
|1 штука
|5 рублей
|Количество порций
|4-5
|158 рублей
Блинчики
|Молоко
|1 Литр
|88 рублей
|Яйцо
|1-2 Штук
|35 рублей
|Мука
|3-4 Стаканов
|20 рублей
|Количество порций
|10-12
|143 рублей
*Отметим, что яйца по минимуму продаются по 5 штук, мука минимум 0,5 кг. В расчет не бралась сода и уксус.
На полноценный обед нам снова не хватило. Но теперь, с летней прибавкой, пенсионерам хватит не только на блинчики, или сайровый суп, или макароны, но еще и на набор для непостного борща. Правда, придется готовить его с курицей. На борщ с говядиной все равно не хватит. Как и на оливье.
За четыре месяца часть продуктов, необходимых для приготовления блюд, значительно подорожала. Результат – данная добавка все равно даст возможность приготовить только один раз «праздничный ужин». Добавочные 244 рубля не позволят даже совместить два блюда.
Также стоит напомнить, что на днях правительство страны продлило «заморозку пенсионных накоплений». Теперь данные средства пролежат просто так до 2022 года.
Иван Юрьев