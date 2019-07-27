*Отметим, что яйца по минимуму продаются по 5 штук, мука минимум 0,5 кг. В расчет не бралась сода и уксус.

На полноценный обед нам снова не хватило. Но теперь, с летней прибавкой, пенсионерам хватит не только на блинчики, или сайровый суп, или макароны, но еще и на набор для непостного борща. Правда, придется готовить его с курицей. На борщ с говядиной все равно не хватит. Как и на оливье.

За четыре месяца часть продуктов, необходимых для приготовления блюд, значительно подорожала. Результат – данная добавка все равно даст возможность приготовить только один раз «праздничный ужин». Добавочные 244 рубля не позволят даже совместить два блюда.

Также стоит напомнить, что на днях правительство страны продлило «заморозку пенсионных накоплений». Теперь данные средства пролежат просто так до 2022 года.

Иван Юрьев