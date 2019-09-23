Невиновен: врачей освободят от уголовщины

В Госдуме решили избавить врачей от тюрьмы в случае ошибок и ввести новую систему страхования осложнений заболеваний, сообщает DEITA.RU.

За 2018 год уголовных дел по «врачебным ошибкам» было заведено небывалое количество - около двух тысяч. В группе риска - хирурги, анестезиологи и акушеры.

Глава национальной палаты врачей Леонид Рошаль говорит, что такого термина в природе не существует. Под «ошибкой» понимается все - неожиданная реакция организма, неудача в сложной операции, несчастные случаи.

То есть, любое, даже не зависящее от врача происшествие считается ошибкой. Также ошибкой считается заблуждение, при котором отсутствовал злой умысел и исключена халатность и недобросовестность. Однако эти нюансы нынешнее законодательство не учитывает.

Кроме того, под уголовное преследование попадают серьезные специалисты, чьи дела ведут районные следователи. У этих людей зачастую нет даже высшего образования по юриспруденции, не то что что понятия о медицине.

В медицинской среде считается, что врачебная ошибка вне зависимости от тяжести последствий не наказуема юридически. Она является не уголовно-правовой проблемой, а медицинской. Наиболее частым случаем «ошибки» считается бездействие.

Безусловную вину врача в Госдуме предложили считать таковой, только если явно нарушены стандарты лечения. Да и то наказание хотят сделать не уголовным, а административным. Российские отношения врача и пациента переведут в русло «продвинутых». Это значит, что отношения будут застрахованы. В случае неудачи клиент или его родственники получат компенсацию.

На данный момент врач в России не имеет правового статуса, у него нет лицензии и обязательной страховки. То есть, защитить доктора некому. Первой ступенью наказания для врачей хотят сделать лишение лицензии и исключение из врачебной ассоциации.

В процессе расследования дела все результаты экспертиз предложено сделать публичными, а следком и прокуратура разработают новый механизм расследования подобных дел.

Василий Кучин