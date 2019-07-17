Государственные инспекторы труда смогут обращаться в службы судебных приставов по вопросу погашения зарплатных долгов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Госинспекторы получат право направить приставам предписания по погашению зарплатных долгов, которые работодатель не хочет возвращать, говорят в Минтруда. Для работников смогут взыскать не только оспариваемую работодателем сумму начисленной зарплаты, но и не выданной в срок.

Граждане смогут получить свои заработанные деньги в досудебном порядке, если нет спорных моментов по начисленным средствам. Это также поспособствует улучшению отношений на рынке труда и сделает неконкурентноспособными работодателей, которые проявляют себя как недобросовестные.

При этом не согласные с решением работодатели смогут обжаловать требование выплатить деньги в суде.

Анастасия Туркова

