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Незаконную рекламу и киоски убирают с улиц Владивостока
Владивосток избавляют от незаконных рекламных баннеров,
продуктовых киосков, деревянных конструкций и прочих несогласованных с
городской мэрией объектов, которые портят внешний облик столицы Дальнего
Востока, сообщает DEITA.RU.
В администрации Владивостока рассказали, что крайний демонтаж незаконных строений состоялся на острове Русский. С прибрежной зоны поселка Канал рабочие вывезли семь деревянных домиков, которые нелегально сдавались отдыхающим возле моря в летний сезон.
Также в рамках ежедневных рейдов по улицам города на проспекте 100-летия Владивостока были обнаружены сразу несколько самовольно установленных объектов, сильно выбивающиеся из общего уличного стиля столицы. Благодаря стараниям рабочих городской администрации, Владивосток избавился от двух рекламных щитов и пяти больших баннеров, официальных разрешений на которые у владельцев не нашлось.
«Каждый день под демонтаж попадают десятки железных контейнеров, использующихся в качестве гаражей, боксов или продуктовых ларьков; деревянных киосков, различных объектов рекламы, в том числе огромные щиты, и т.д. Часть незаконных построек выявляются во время рейдов, а часть - благодаря обращениям бдительных горожан», - рассказали в мэрии.
Отмечается, что работа по очищению городских улиц от самовольно установленных объектов ведется каждый день во время микрорайонах Владивостока, а также на пригородных территориях, входящих в состав округа.
Принудительный демонтаж силами рабочих мэрии происходить только в том случае, если владельцы построек или рекламных объектов самостоятельно не вывезут их в установленный срок. Чтобы вернуть себе незаконный гараж, изъятый городской администрацией, собственникам придется оплатить штраф, погасить стоимость работ по демонтажу и хранению объектов.
Екатерина Цой