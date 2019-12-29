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Незаконные ларьки убирают во Владивостоке

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Улицы Владивостока продолжают очищать от незаконных торговых объектов, сообщили DEITA.RU в администрации города.

На этот раз рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали самовольно установленный киоск быстрого питания на улице 4-я Проходная, 31.

Незаконный объект выявили специалисты административно-территориального управления Первореченского района во время рейдовых мероприятий. Эта работа ведется также и в других районах Владивостока.

«Незаконные объекты недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают там, где им это хочется. Как правило, возле таких объектов всегда скапливается мусор – выброшенные коробки, пакеты, бутылки и многое другое. Все это также приходится вывозить городским службам», – отмечают специалисты мэрии.

Всего с начала года с улиц города силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» было убрано 842 самовольно установленные конструкции. Это гаражи, контейнеры, киоски, павильоны, рекламные конструкции и другие объекты.

«Если собственник решит вернуть себе объект, то ему придется оплатить не только штрафы, но и все расходы по его демонтажу, вывозу и хранению», – подчеркивают специалисты.

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