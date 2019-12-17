«Незамерзайка» должна пахнуть: секреты выбора жидкости раскрыли эксперты

Чем опасна непахнущая жидкость и сколько она должна стоить – водителям напомнили основные правила покупки «незамерзайки», сообщает DEITA.RU.



Выбрать хорошую и недорогую «незамерзайку» - дело непростое. Эксперты рассказали «Российской газете» о двух важных факторах, которые должны влиять на выбор жидкости.

Первый фактор – запах

Считается, что идеальная незамерзающая жидкость вообще не пахнет. Однако это большая ошибка. Запаха не имеет только метанол – он есть в составе метилового спирта. Такая «незамерзайка» крайне опасна для здоровья – длительное нахождение в автомобиле может отравить водителя и пассажиров.

А вот резкий запах спирта как раз норма. Такой аромат источает безопасный для использования изопропиловый спирт. Чтобы не задыхаться от этого запаха, выбирайте жидкость с отдушками.

Второй фактор – цена

Водители, как правило, кидаются в крайности. Кто-то покупает целую канистру на трассе за 100 рублей, а кто-то тратит на покупку жидкости в супермаркете 500 и более рублей.

Производители омывайки для зимы признали, что подходящая цена, с учетом затрат на производство, упаковку и доставку – 200 рублей за 4 литра.

Елена Миронова