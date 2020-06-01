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Независимые эксперты проследят за аттестацией

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Новые критерии появятся при отборе независимых экспертов в аттестационные комиссии

Планируется, что экспертов будут отбирать органы федеральной власти

Представители научных, образовательных и иных организаций, а также гражданские служащие могут стать независимыми экспертами в случае принятия поправок в закон, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующий законопроект Госдума запланировала рассмотреть в первом чтении в текущем месяце.

Само понятие «независимый эксперт» конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов будет уточнено. Стать независимым экспертом сможет профессионал в области служебной деятельности государственных гражданских служащих, специалист в сфере кадровых технологий и государственной гражданской службы, пишет «Парламентская газета». Федеральные органы исполнительной власти будут принимать решения по отбору экспертов.

В нововведении отмечается, что общий срок нахождения независимого эксперта в комиссии не должен превышать трех лет.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, что количество лишних дорожных штрафов в России может стать меньше, благодаря чему сократится количество ошибок со штрафами. Общественники общероссийского народного фронта в составе рабочей группы разработали новый алгоритм доказательств нарушения того или иного правила дорожного движения. После того как систему изучит несколько ведомств, а именно Министерство юстиции, Минтранс и МВД, положения могут оказаться в новом Кодексе об административных правонарушениях, а именно в той части которая относится к правилам дорожного движения. Система основана на материалах с камер автоматической фиксации нарушений ПДД, а также регламентирует их объём, который необходим для того, чтобы водитель был признан виновным. Благодаря новой системе оценки число ошибочных штрафов может значительно снизиться.

Софья Корф

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