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Нежелание проходить медкомиссию отправило 11 жителей Находки под суд
Предложение нарушить закон они увидели в объявлениях
Одиннадцать жителей Находки, трудящихся в сфере производства и продажи пищевых продуктов, попались с поддельными медкнижками, сообщает ИА DEITA.RU.
Нарушение закона вскрылось во время совместного рейда участковых и полицейских из отделения по исполнению административного законодательства. Проверка показала в ряде санкнижек подозрительные оттиски и штампы.
«В отделе полиции граждане признались, что увидели в сети Интернет и на остановках города объявления с предложением получить за денежное вознаграждение санитарную книжку для оформления на работу без прохождения медицинской комиссии», – рассказали в городском отделе полиции.
Против находкинцев, воспользовавшихся нелегальными услугами, возбуждены уголовные дела. Использование заведомо подложного документа может стать поводом для лишения свободы до года. Кроме того, правоохранители займутся поиском изготовителей и распространителей фальшивок.