Незначительные нарушения ПДД, за которые можно остаться без прав

Самое суровое наказание грозит не только за пьяное вождение или другое серьезное нарушение правил, сообщает DEITA.RU.



Автомобилисты привыкли считать, что большинство нарушений ПДД грозит им максимум штрафами. А те нарушения, за которые можно лишиться прав, – это лишь пьяное вождение и езда по встречной полосе. Однако есть и другие незначительные нарушения, за котороые суд сделает вас пешеходом.

Как пишет портал Car.ru, нельзя выполнять обгон в ряде ситуаций:

Обгон стоящего у остановки автобуса

Обгон мотоциклиста

Обгон припаркованной машины (ее в ПДД не считают препятствием, и ваши действия будут считаться именно обгоном, а не объездом).

За все эти нарушения вас могут лишить прав на 4-6 месяцев.

Изменение цвета фар

Любые изменения, которые не предусмотрены производителем авто, это нарушение и внесение изменений в заводские настройки вас могут лишить прав на срок от полугода до года.

Переезд ж/д путей на желтый свет

Если у вас мощное авто, а поезда еще даже не видно, можно успеть проскочить, пока переезд не закрылся полностью. Однако если такой маневр увидят в ГИБДД, вас лишат прав на полгода или назначат штраф в размере 5000 рублей.

Елена Миронова