Незнакомцы могут нести угрозу для дам в поисках любви

За два года число аферистов на порталах для знакомств увеличилось на 6%, как следует из аналитики компании ESET, сообщает ИА DEITA.RU. Мошенники присылают вредоносные ссылки, выманивают деньги и даже шантажируют своих «избранников».

В 2018 году было известно о 28% случаев мошенничества, за два года показатель возрос до 34%. Количество пользователей, которым приходили ссылки на вредоносные сайты и получали вирусные программы возросло на 10% за два года, как отмечают «Известия». Каждый десятый пользователь сайта знакомств может пожаловаться на шантаж в свою сторону, хотя двумя годами ранее таких пользователей было лишь 8%.

В компании ESET отмечают, что аферисты по ту сторону экрана становятся всё более изобретательными. ИА DEITA.RU уже писало о том, что существуют так называемые скамеры – люди, которые сделали своей работой обман женщин на порталах для знакомств. Мужчины входят в доверие к дамам, затем просят об услуге – заплатить за авиабилет (ведь он так хочет увидеть объект обожания), а денег у кавалера нет, потому что на работе, как назло задерживают зарплату. Выдуманные ситуации бывают разными, цель мошенника – любыми путями выманить деньги у жертвы.

Для такой же цели аферисты «делятся» ссылками с фишинговых сайтов – порталов, где может происходить сбор данных, например, банковских карт.

Эксперты сообщают, что откровенничать с незнакомцами нежелательно, также следует с опаской относиться к разного рода просьбам. Кроме того, желательно устанавливать приложения из проверенных источников.