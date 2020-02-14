telegr wh call

Новости

Россияне стали платить за капремонт больше

14 Февраль 2020, 19:10

Тысячи человек остались без тепла и горячей воды в Хабаровском крае

14 Февраль 2020, 19:00

Идею Зеленского создать для крымчан «город-сад» оценили в Госдуме

14 Февраль 2020, 18:50

Международный день дарения книг отметят сегодня

14 Февраль 2020, 18:45

Наклейки с английскими названиями остановок появились в автобусах Владивостока

14 Февраль 2020, 18:30

Минсельхоз оценил овощной кризис на Дальнем Востоке

14 Февраль 2020, 18:28

Молочных фантомов находят в Приморье

14 Февраль 2020, 18:20

Похолодание, метель и гололедица ждут приморцев в выходные

14 Февраль 2020, 18:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Незнакомцы могут нести угрозу для дам в поисках любви

шпилька

На сайтах знакомств появляется всё больше мошенников

За два года число аферистов на порталах для знакомств увеличилось на 6%, как следует из аналитики компании ESET, сообщает ИА DEITA.RU. Мошенники присылают вредоносные ссылки, выманивают деньги и даже шантажируют своих «избранников».

В 2018 году было известно о 28% случаев мошенничества, за два года показатель возрос до 34%. Количество пользователей, которым приходили ссылки на вредоносные сайты и получали вирусные программы возросло на 10% за два года, как отмечают «Известия». Каждый десятый пользователь сайта знакомств может пожаловаться на шантаж в свою сторону, хотя двумя годами ранее таких пользователей было лишь 8%.

В компании ESET отмечают, что аферисты по ту сторону экрана становятся всё более изобретательными. ИА DEITA.RU уже писало о том, что существуют так называемые скамеры – люди, которые сделали своей работой обман женщин на порталах для знакомств. Мужчины входят в доверие к дамам, затем просят об услуге – заплатить за авиабилет (ведь он так хочет увидеть объект обожания), а денег у кавалера нет, потому что на работе, как назло задерживают зарплату. Выдуманные ситуации бывают разными, цель мошенника – любыми путями выманить деньги у жертвы.

Для такой же цели аферисты «делятся» ссылками с фишинговых сайтов – порталов, где может происходить сбор данных, например, банковских карт.

Эксперты сообщают, что откровенничать с незнакомцами нежелательно, также следует с опаской относиться к разного рода просьбам. Кроме того, желательно устанавливать приложения из проверенных источников.

Читайте также:

Одиноких женщин обманывают на 3 млн

Новый вид обмана пришел в Россию

«Просто скажите: «Да» — новый обман оставит владельцев карт без денег

Софья Корф

Популярное

Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...