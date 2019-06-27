Владимир Колокольцев заявил о неотвратимости наказания, сообщает DEITA.RU

Главный полицейский страны продекларировал принцип «неотвратимости наказания». На заседании госсовета по дорогам в Кремле накануне Владимир Колокольцев предложил отказывать нарушающим ПДД автолюбителям в получении некоторых госуслуг.

Речь идет о регистрации транспортного средства, сдаче на права и получении водительского удостоверения, пояснил главный полицейский страны. Предложения у МВД, «были, конечно, гораздо шире», но только эти поддержала рабочая группа, добавил он.

Владимир Колокольцев обосновал такие жесткие меры низкой собираемостью штрафов за нарушения ПДД, отметив, что в прошлом году автолюбители заплатили только 65 миллиардов из 98 млрд начисленных. «Треть работы проходит впустую»», - заявил он.

Похоже, что российским водителям, не оплатившим штрафы, в скором будущем не удастся ни поставить машину на учет, ни получить права. Ни поехать в отпуск, так как МВД создает информационную базу совместно с таможенной службой и будет «накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств».

Светлана Алеутская