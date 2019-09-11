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"Ни руки мыть, ни чай вскипятить": граждан предупредили об отключениях
11 Сентябрь 2019, 07:31
Неудобства в сфере ЖКХ продолжают беспокоить владивостокцев, сообщает DEITA.RU. И МУПВ ВПЭС, и Примводоканал предупредили об отключениях одиннадцатого сентября.
С девяти утра жители столицы останутся без электричества или воды.
Воду отключат по адресам ул. Интернациональная, 64. Харьковская, 2. Можжевеловая, 1, 12. Она появится снова к 19:00.
Электричество отключат для тех, чьи адреса включены в таблицу, размещенную ниже. К 17:00 его вернут гражданам.
Анастасия Туркова
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