«Ни утех, ни денег»: камчатский пенсионер лишился полумиллиона рублей

В отдел полиции Камчатки поступило заявление о мошенничестве от 62-летнего пенсионера, который лишился полумиллиона рублей, сообщает ИА DEITA.RU.



Как сообщает региональное управление полиции, мужчина решил провести вечер в компании девушки. Для этого он нашел специализирующийся сайт, где сделал заказ и перевел 4 тысячи рублей. Ему сразу же перезвонили и сказали, что деньги не были перечислены, попросив повторить попытку. Такие переводы мужчина делал, пока сумма не достигла 50 тысяч рублей. Все деньги ему обещали вернуть во время предоставления услуг.

Однако ни услуг, ни денег потерпевшему не вернули. При этом с ним связался «директор» фирмы, который пообещал вернуть деньги, взамен на услугу по обналичиванию денег. С этим согласился потерпевший, тогда злоумышленник сказал мужчине, что перевел ему полмиллиона рублей, которые необходимо снять и перевести на другой счет. Мужчина направился в кредитную организацию и снял деньги, не проверив последние транзакции.

После он сразу же перечислил деньги «директору», не оставив себе утраченные 50 тысяч, которые ему обещали, но в последний момент попросили перечислить и их, обещая вернуть через несколько дней. Проведя все операции, с мужчиной перестали поддерживать связь.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 159 УК РФ.