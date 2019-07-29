На значительной части территории Приморского края 30 июля, во вторник, ожидаются осадки в виде дождя, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали местные синоптики.

Уже ранним утром во вторник погода в регионе постепенно изменится. Над Поднебесной в сторону Приамурья медленно станет смещаться циклон. Уже во второй половине дня в Приморье начнутся дожди.

Жара исчезнет, на улице станет значительно прохладнее не только на большей части территории края, но и в дальневосточной столице.

Во Владивостоке весь день небо будет затянуто кучевыми низкими облаками. В течение дня возможна противная морось. Местами туман.

Напомним, первая декада августа в Приморья ожидается очень жаркой. Именно в эти дни в регион придется настоящее лето, когда на небе ни облачко, а солнце жарит так, что некуда скрыться от такой жары.

Екатерина Брязгунова