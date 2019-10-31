«Ничего не положено» — многодетная мать попала в неприятную историю

Многодетная мать из Владивостока заявила, что недавно младшей дочери исполнилось 1,5 года и теперь она осталась без средств к существованию, так как выйти на полный рабочий день возможности нет — на руках двое маленьких детей.

В редакцию ИА DEITA.RU обратилась женщина, которая рассказала, что планировала оформить на четвертого ребенка, которому исполнилось 1,5 года, региональный материнский капитал, но ей отказали. Социальный работник, по словам женщины, сослался на то, что на четвертого ребенка якобы ничего не положено.

«Дочери исполнилось 1,5 года, и выплаты детского пособия заканчиваются. В связи с этим мы хотели оформить региональный материнский капитал, чтобы начать возводить дом на наших гектарах. Его размер — около 160 тысяч рублей. Однако в соцзащите мне сказали, что на четвертого ребенка такой материнский капитал не распространяется. Больше никаких пособий на четвертого ребенка не положено, кроме 300 рублей в месяц», — рассказала женщина.

В связи с поступившим в редакцию обращением корреспондент обратился в администрацию Приморского края, где пояснили, что право на региональный капитал возникает при рождении ребенка, имеющего российское гражданство, у россиянок, проживающих в Приморье, родивших третьего и последующих детей. Отмечается, что дети должны родиться до 1 января 2012 года.

Также в администрации пояснили, что многодетным положены и другие льготы, в том числе им компенсируют расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов и расходы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 100 процентов. Кроме того, следует ожидать компенсации расходов на приобретение лекарств для детей, на проезд обучающихся в школах к месту обучения и обратно, на посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, парков культуры и отдыха, а также выставок и экспозиций, на приобретение школьно-письменных принадлежностей, в размере до 2 500 рублей в год на каждого ребенка. Стоимость школьной формы и спортивной обуви тоже можно компенсировать в размере до пяти тысяч рублей на каждого ребенка. Главное условие для получения всех этих льгот — среднедушевой доход не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума.

Информация о мерах социальной поддержки семьям с детьми размещена на сайте департамента труда и социального развития Приморского края (soctrud.primorsky.ru) и на информационных стендах в отделах приема КГКУ (адреса отделов приема КГКУ, контактные телефоны размещены в сети Интернет по вышеуказанному адресу).

Екатерина Брязгунова