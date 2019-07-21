Россияне больше не верят власти. Они считают, что если даже поручение президента Владимира Путина и будет выполнено, то таким образом, чтобы жизнь большинства граждане не улучшилась, сообщает DEITA.RU.

Крайне негативно высказались россияне в соцсетях по поводу поручения главы государства, суть которого заключается в том, чтобы россиянам начали предоставлять субсидию для выплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту.

В паблике bloknot_russia люди предложили сделать низкий процент по ипотеке, например два-три процента годовых. «И голову не надо ломать, а то процентная ставка высокая плюс страховка и так далее», — пишут пользователи Instagram.

Также люди отметили, что, если поручение выполнять, что «первоначальный взнос за ипотеку они сделают мизерным». Возмущение граждан не знает предела и еще и по той причине, что, по их мнению, субсидия будет выдаваться только малообеспеченным. «Как всегда помощь будет малообеспеченным, то есть алкашам, тем, кто работает неофициально либо официально, но получает по 2-НДФЛ МРОТ, а по факту в разы больше», «Почему все малоимущим? Малообеспеченным? А они просто не хотят работать! Они скоро будут получать больше чем те, кто вкалывает на трех работах! Правда, надо снизить ставку по кредиту! А то получаешь на тысячу больше, и ты не малоимущий, а богач, и тебе ничего не положено!!!» — пишут граждане.

«Ага, разбежались! Все будет как обычно через одно место.... Вот родите третьего и последующих детей с 2019 по 2022-й, и государство выдаст вам субсидию на приобретение своего жилья, а то что это жилье будет стоить минимум 2,5-3 миллиона, то это ничего», — смеются подписчики паблике.

Екатерина Брязгунова