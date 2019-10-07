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Нидерланды не хотят быть Голландией
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщает DEITA.RU.
Как пишет национальный портал Adformatie, власти страны считают, что образ страны нужно обновить. Не секрет, что Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским Кварталом красных фонарей.
А потому новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, например, на конкурсе Евровидение-2020. Также футбольная сборная страны откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах.
«И что изменится? Лояльное отношение к наркоте и улица красных фонарей всё равно останутся, и спустя некоторое время их будут связывать не с Голландией, а с Нидерландами, вот и всё. Это намерение сродни желанию ребёнка в игре в прятки спрятаться, просто закрыв глаза: я никого не вижу, значит и меня тоже не видят!», - комментируют российские пользователи Сети.Дмитрий Санников