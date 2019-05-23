Производители ответственно подошли к маркировке молочных продуктов, сообщает DEITA.RU.

Менее одного процента производителей неправильно назвало свою продукцию из молока. Согласно результатам проверки Роскачества, практически все компании соблюли новое правило маркировки молочной продукции. Если она содержит растительные жиры, то это должно быть отражено на упаковке.

Заместитель руководителя ведомства Елена Саратцева объяснила "Известиям", что все подобные продукты отныне будут называться "молокосодержащими с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". Таким образом, по словам чиновника, покупатели больше не увидят никак "сметанки" и подобных ухищрений с названиями.

В целом, в процессе проверки, были найдены нарушения в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

При этом, отмечают эксперты, выявлен ряд производителей, которые решили уйти из сегмента молочной продукции и регламента, переквалифицировавшись на выпуск десертов и суфле.