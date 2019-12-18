Никогда не берите отпуск в эти месяцы

Брать отпуск в январе и мае не советуют эксперты, сообщает DEITA.RU.

Близится Новый год и на некоторых предприятиях уже встал вопрос, кто в каком месяце пойдет в отпуск. Эксперт по семейным финансам Азат Халимов крайне не рекомендует брать отпуск в мае и январе.

Это связано в первую очередь с тем, что размер отпускных напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Так, в январе и мае рабочий день стоит очень дорого, поэтому, если отдыхать в указанные месяцы, можно получить отпускные в несколько раз меньше, чем зарплата.

Чтобы получать хорошие отпускные, следует брать положенные выходные дни в те месяцы, когда рабочих дней больше всего. Речь идет об июле и декабре.

Отмечается, что, кроме января и мае, отдыхать не выгодно еще в ноябре и феврале.

Екатерина Брязгунова