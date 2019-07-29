Остановка инспектором ГИБДД не сулит ничего хорошего водителю. Особенно, если речь идет об остановке где-то далеко от населенного пункта. Чтобы после такой встречи кошелек автолюбителя не похудел, юристы рекомендуют выполнять всего лишь три главных правила, сообщает DEITA.RU.

Протокол

Любые претензии сотрудника ДПС должны быть запротоколированы. Зачастую единственная цель остановки на трассе — это материальная выгода самого стража порядка, поэтому, как только речь заходит о нарушении, пусть то даже превышение скорости на 19 километров, необходимо требовать составление протокола. Упрямых водителей нечистые на руку сотрудники ДПС не любят и отпускают, если действительно не к чему придраться.

Багажник

Каждый водитель слышал историю о том, что в багажнике во время осмотра находили запрещенные вещества. Чтобы не стать жертвой «развода», требуйте пригласить понятых до того момента, как открыли багажник.

Не дуйте в трубку

Инспекторы иногда предлагают автолюбителю «подуть в трубочку», чтобы узнать, пил ли водитель накануне. Российские водители неоднократно рассказывали истории, когда абсолютно трезвый водитель оказывался пьян. Чтобы этого не случилось, отправляйтесь в медучреждение для прохождения данной процедуры.

Екатерина Брязгунова