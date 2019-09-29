Никогда не делайте этого при встрече с инспектором ГИБДД

Если человек садится за руль автомобиля, он по факту должен быть готов к встрече и общению с сотрудником ДПС. Что ни в коем случае нельзя делать во время остановки инспектором, сообщает DEITA.RU.

Никогда не выходите из машины и не начинайте услужливо выполнять все, что требует инспектор ГИБДД. Особенно, если остановили ночью на трассе.

Никогда не берите в руки удостоверение сотрудника ДПС, а если не расслышали фамилию и должность, переспросите. Помните, что страж порядка, подойдя к авто, обязан представиться.

Никогда не дерзите и не хамите инспектору. При общении с человеком в форме нужно вести себя уверенно и корректно.

В случае, если инспектор просит выйти из авто, подумайте дважды, зачем это нужно. Оставаться за рулем — законное право водителя. Здесь стоит отметить, что если инспектор хочет провести осмотр автомобиля или проверить вас на опьянение, имея на это веские основания, придется все-таки выйти.

Никогда даже не думайте о взятке инспектору. Это может закончиться очень и очень плохо.

Никогда не свидетельствуйте против себя и дважды читайте протоколы.

Никогда не говорите стражу порядку, что выпивали накануне.

Екатерина Брязгунова