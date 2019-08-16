Бывалые автолюбители всегда используют этот способ, сообщает
DEITA.RU.
Большинство водителей всегда теряются, когда их внезапно останавливает инспектор ГИБДД. Опытные водители всегда советуют – не глушите двигатель.
Дело в том, что это подсознательно доносит до инспектора – надо ли задерживать вас надолго. Если вы заглушили мотор, значит – готовы к долгой беседе. Гаишник автоматически будет дольше проверять документы и авто.
А вот если вы не глушите двигатель, то даете сигнал – вы торопитесь и дорожите своим временем. Гаишник подсознательно отпустит вас быстрее.
Елена Миронова
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