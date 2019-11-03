Никогда не говорите «да»: банковские карты россиян в опасности

Специалисты по сотовой связи рекомендуют россиянам воздержаться от разговоров «по душам» с незнакомцами по телефону. Обычное «да», утверждают эксперты, может быть записано и украдено - в виде голоса жертвы. Злоумышленники могут воспользоваться им для цифрового воровства, сообщает DEITA.RU

С лета 2018 года российские банки повсеместно приступили к внедрению нового механизма взаимодействия с клиентами. Речь идёт о биометрических данных, в том числе — голосовых. Идея в том, чтобы пользователь, даже находясь на огромном расстоянии от ближайшего отделения своего банка, мог легко и быстро осуществить даже самые сложные операции со своими счетами, требовавшие ранее личного присутствия. Именно поэтому брать трубку и общаться с незнакомыми абонентами может стать новой угрозой обывательскому кошельку

Оказывается, ответы на прямые и, казалось бы, безобидные вопросы, могут быть записаны, обработаны, и использованы цифровыми мошенниками, чтобы украсть деньги жертвы. В ход обычно идут ключевые фразы: «Да», «нет», «согласен» и так далее. Так может быть составлен «слепок» голоса абонента, чтобы потом делать несанкционированные переводы с его счетов.

Евгений Черемухин